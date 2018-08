Un bon départ de Marcus Stroman gâché par les Blue Jays

Même si Marcus Stroman a connu une de ses meilleures performances de la saison, les Blue Jays se sont tout de même inclinés devant les Red Sox de Boston par la marque de 10-7, mardi à Toronto.

Les favoris de la foule menaient 3-1 quand Stroman, qui n’a concédé qu’un point, sur un simple de J.D. Martinez en quatrième, et deux coups sûrs en sept tours au bâton, a quitté le match. Il a été remplacé avant le début de la huitième car il semblait ennuyé par une blessure au doigt.

Ryan Tepera a toutefois bousillé cette avance en accordant un circuit de trois points à Martinez en huitième. Sandy Leon était venu marquer sur un roulant de Mitch Moreland sur le jeu précédent.

Justin Smoak a créé l’égalité en fin de neuvième pour les Jays avec un circuit en solo, mais Moreland et Jackie Bradley fils ont donné la victoire aux Sox à l’aide de longues balles.

Craig Kimbrel (3-1) a été crédité de la victoire tandis que Ken Giles (0-3) a hérité de la victoire.

Occasion ratée

Alors qu’ils menaient 2-1, les Jays ont raté une occasion en or d’augmenter leur avance en sixième. Des simples de Kendrys Morales et d’Aledmys Diaz ainsi qu’un but sur balles arraché par Yangervis Solarte leur ont permis de remplir les coussins avec aucun retrait.

Ils ont toutefois été incapables d’en profiter. Le ballon au champ droit de Kevin Pillar n’était pas assez profond pour permettre à Morales de foncer au marbre tandis que Luke Maile et Randal Grichuk ont chacun frappé de faibles roulants à l’avant-champ.

Au tour au bâton suivant, les favoris de la foule ont eu une autre belle chance quand le lanceur Joe Kelly a raté son coup en tentant de surprendre Devon Travis au deuxième but, ce qui a permis à ce dernier d’atteindre le troisième coussin. Il a ensuite croisé le marbre sur un ballon-sacrifice de Teoscar Hernandez.

Travis (circuit de deux points), Maile (double d’un point) et Pillar (circuit de deux points) ont produit les autres points des Torontois.

Les Jays ont maintenant une fiche de 3-11 contre la meilleure équipe du baseball majeur. Ils disputeront le deuxième match de leur série de trois contre leurs rivaux de la section Est de l’Américaine mercredi.