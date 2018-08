Un transporteur largue à nouveau ses passagers

« On se fout de nous, nous sommes des pigeons », s’énervait mardi un voyageur devant le manque de communication de la compagnie aérienne Level qui a annulé sans préavis son vol de lundi soir vers Paris pour des « raisons techniques ».

Le transporteur à très bon marché qui opère depuis début juillet avait déjà annulé plusieurs vols Montréal/Paris et Paris/Montréal, il y a une vingtaine de jours, paralysant près de 800 passagers.

Mme Daupley, son mari et ses deux enfants, qui ont dû payer de nouveaux billets pour Montréal après cette annulation, attendent toujours le remboursement promis par la compagnie aérienne.

« Aujourd’hui, Level nous propose d’acheter d’autres billets de retour et de nous rembourser, mais on ne leur fait absolument plus confiance », dit-elle.