Un week-end à Baie-Saint-Paul

Est-ce la proximité avec le bord de l’eau, l’ambiance de son charmant centre-ville, les champs à perte de vue ou la présence des hautes montagnes qui l’entourent qui font qu’on a envie chaque année de retourner à Baie Saint-Paul? On ne saurait dire, mais chaque fois, la magie opère. Et cette année en plus, il y a quelques nouveautés desquelles se délecter

QUOI FAIRE

Explorer les nombreux sentiers de randonnée

Dans Charlevoix, et autour de Baie-Saint-Paul, il y a une tonne de sentiers balisés, et ce, pour tous les niveaux. Entre autres, le sentier Les Florent, d’une longueur de 18 kilomètres, relie Baie-Saint-Paul à Saint-Urbain en proposant neuf points de vue époustouflants, le Sentier La Rémy, de deux kilomètres, est de son côté parfait pour les familles, alors que le Sentier du Gouffre, de 7,5 kilomètres longe une rivière et passe près de champs et de fermes. Pour s’y retrouver, on met la main sur la nouvelle brochure qui rassemble tous les sentiers de la région.

De leur côté, ceux qui ont envie de relever un défi peuvent s’attaquer, pour une deuxième année, au Défi des 5 sommets en complétant, jusqu’en octobre, l’ascension de cinq sommets prédéfinis de la région. Pour prouver l’exploit et courir la chance de remporter des prix, il faut se prendre en photo sur chacun des sommets.

Relaxer au spa

À Baie-Saint-Paul, il y a des classiques qu’il ne faut pas négliger et l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix en fait partie. Pour profiter des magnifiques lieux, même sans y dormir, il y a le spa nordique Le Germain. On peut s’y offrir un massage ou un soin, bien sûr, mais l’expérience thermale, qui permet de profiter des bassins extérieurs, du sauna, du bain vapeur et de la douche nordique au milieu des champs, promet à elle seule un moment de relaxation parfait.

OÙ MANGER

Au Mousse Café

Le sympathique Mousse Café fait partie de la nouvelle Maison Mère de Baie-Saint-Paul, un projet innovant installé dans l’ancien couvent des Petites Franciscaines de Marie. Sa déco colorée et ses grandes fenêtres donnent envie d’y flâner le matin avec un café, un smoothie et un sandwich. Les enfants y trouveront aussi leur compte puisque le local est rempli de jeux de société. Le Mousse Café propose aussi des dîners et offre une multitude d’activités telles que des ateliers créatifs, en plus d’une boutique où on trouve de tout pour les petits.

VÉRONIQUE LEDUC / AGENCE QMI

Arômes et saveurs

En plein centre-ville, Arômes et Saveurs est parfait pour le déjeuner ou le lunch. On y sert des sandwichs bien faits, des quiches et des salades savoureuses ainsi que des plats du jour, toujours inspirés des aliments locaux. Les cafés sont très bons, les viennoiseries sont pur beurre, la petite terrasse permet d’observer les passants et dans le même bâtiment, une boutique de bonbons et de crème glacée, Fraicheurs et Saveurs, permet de faire des provisions.

Chez les Faux Bergers

L’expérience des Faux Bergers, petit restaurant ouvert depuis 2017 à même la Maison d’affinage Maurice Dufour, est remarquable. À la Maison d’affinage Maurice Dufour, on pouvait déjà se procurer les fromages Migneron ou Ciel de Charlevoix, entre autres, en plus des vins Charlevoyou, conçus à partir des vignes du domaine. Mais désormais, on peut aussi y passer la soirée grâce aux Faux Bergers. On réserve sa place et on arrive l’heure fixée, en même temps que les autres convives, afin de profiter d’un repas dégustation avec accords de vins si on le désire. Là, au milieu des troupeaux de moutons, Émile, Andréanne et Sylvain font ce qu’ils désignent comme une cuisine instinctive haut de gamme, toujours inspirée des ingrédients hyper locaux qui sont souvent grillés sur le feu extérieur. Résultat: des assiettes tout en finesse, surprenantes et savoureuses qui goûtent Charlevoix. On s’y sent aussi bien accueillis que chez des amis...qui seraient fort doués en cuisine.

Menu dégustation six services pour 55$

VÉRONIQUE LEDUC / AGENCE QMI

OÙ FLÂNER

Dans les champs mauves d’Azulée

À deux kilomètres du centre-ville de Baie-Saint-Paul, Louise Vidricaire accueille depuis 2016 les visiteurs qui veulent profiter de la beauté de ses champs de lavande situés derrière sa maison datant de 1844. L’accès au champ est gratuit de mai à octobre, mais pour une visite guidée et une explication des produits de la petite boutique, il faut débourser quelques dollars et réserver sa place. Louise est une des rares au Québec à dédier sa lavande biologique aux produits comestibles et il est fascinant d’en apprendre plus sur le sujet.

VÉRONIQUE LEDUC / AGENCE QMI

OÙ DORMIR

L’Auberge des Balcons

La nouvelle Maison Mère, en plein centre-ville, donne un air de jeunesse à Baie-Saint-Paul. Avec comme espace l’ancien couvent des Petites Franciscaines de Marie, les citoyens se sont demandé ce dont la communauté avait besoin. Un café pour la famille (Le Café Mousse), un espace de travail collaboratif (La Procure) et une auberge de jeunesse (l’Auberge des Balcons) sont ainsi nés. À petit prix, cette dernière propose des chambres individuelles ou familiales et des dortoirs avec salles de bains partagées. On y trouve aussi des espaces communs, dont les grands balcons où il fait bon prendre l’air. Pendant que vous y êtes, il faut visiter le nouveau parcours muséal qui rend hommage à l’héritage des Petites Franciscaines de Marie.

À partir de 24$ en dortoir et de 31$ en chambre individuelle.

VÉRONIQUE LEDUC / AGENCE QMI



