Une vague en faveur de l’achat local au pays

Alors que la guerre commerciale avec Washington bat son plein, de plus en plus de Canadiens affirment maintenant privilégier des produits fabriqués au pays plutôt qu’aux États-Unis.

Selon un sondage Ipsos Omnibus, près de 83 % des consommateurs canadiens vont choisir un produit d’épicerie fabriqué au Canada plutôt qu’aux États-Unis lorsque la qualité et le prix sont équivalents.

Ce sondage réalisé en ligne par Ipsos pour Produits Kruger a permis de recueillir des données sur les habitudes de consommation de 1001 personnes entre le 24 et le 31 juillet.

En outre, on y apprend que les consommateurs canadiens sont plus sensibles à la provenance des produits qu’ils achètent, puisque 62 % des répondants se disent plus enclins à choisir des produits fabriqués au pays «par rapport à il y a quelques mois».

Depuis le 1er juillet, une série de produits fabriqués aux États-Unis, comme le papier de toilette, le ketchup et la pizza, sont assujettis à des droits de rétorsion imposés par le Canada en riposte à la surtaxe sur l’aluminium et l’acier.

Production à la hausse

Craignant les contrecoups de cette guerre commerciale, les consommateurs sont davantage portés à se tourner vers des produits canadiens. Produits Kruger, qui est une entreprise canadienne de 3e génération, a déjà augmenté la production de papier hygiénique dans ses usines au Canada pour répondre à l’augmentation de la demande.

Les papiers hygiéniques Cashmere et Purex, les essuie-tout SpongeTowels Ultra et les mouchoirs Scotties sont fabriqués dans trois usines situées au Québec, ainsi qu’à New Westminster, en Colombie-Britannique.

«Acheter au Canada est un choix. Étant donné le climat politique et économique actuel, il est évident qu’il faut appuyer les entreprises canadiennes qui investissent dans notre prochaine génération en créant des emplois», a affirmé Nancy Marcus, directrice du marketing chez Produits Kruger, qui compte près de 2500 travailleurs au pays.