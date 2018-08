Usain Bolt obtient une chance en Australie

L’ex-sprinteur olympique Usain Bolt a fait un pas de plus vers une carrière de joueur de soccer professionnel, car il s'est engagé pour une «période d'entraînement indéfinie» auprès des Mariners de Central Coast, en championnat d’Australie, a annoncé la formation, mardi matin.

«Je dis toujours "tout est possible, ne pense pas aux obstacles "et je suis impatient de relever le défi», a déclaré Bolt.

«L’homme le plus rapide du monde» se joindra au club de la A-League au cours du mois, a-t-il été précisé.

Aucune garantie

Ladite entente liant le Jamaïcain au club ne lui «garantit pas un contrat» dans l’effectif, mais donne à l’octuple médaillé d'or «l'occasion de réaliser son ardent désir de jouer au soccer professionnellement».

Par le passé, Bolt s’est entraîné avec le Borussia Dortmund (Allemagne), le Mamelodi Sundowns FC (Afrique du Sud) et Stromsgodset (Norvège). Il s’est dit ravi de poursuivre son parcours avec les Mariners.

«Je suis très enthousiaste à l'idée de venir en Australie et j'aimerais remercier le propriétaire et la direction des Mariners de m'avoir donné cette chance», a-t-il laissé savoir.

«J’ai rêvé de jouer au football professionnel et je sais qu’il faudra beaucoup de travail et d’entraînement pour atteindre le niveau requis pour avoir un impact dans la A-League.»

La philosophie du club

Le président-directeur général des Mariners, Shaun Mielekamp, a salué l’immense opportunité qu’il a d’attirer «l’un des plus grands athlètes de tous les temps» à Central Coast.

«Notre objectif est d’être la marque de sport la plus innovante, la plus divertissante et la plus axée sur la communauté en Australie. C’est notre avantage concurrentiel», a déclaré Mielekamp.

«Faire venir Usain Bolt au club pour devenir un joueur de football professionnel correspond parfaitement à cette philosophie du club.»

Mielekamp dit «souhaiter la bienvenue à Usain Bolt à bras ouverts», mais il avoue qu’il ne lui offre aucune garantie dans son initiative.

«Il est important de ne pas trop nous emballer quant aux possibilités, mais la réalité est qu’Usain Bolt fait confiance aux Mariners pour accélérer son parcours au football.»

«Bien que nous sachions tous qu’il y a du travail à faire, nous sommes déterminés à former une équipe qui gagnera des matchs et [...] espérons qu’Usain puisse nous aider dans cette mission.»

Les Mariners commenceront leur saison le 21 octobre prochain contre Brisbane.