Vernon Adams fils et John Bowman à l’écart du jeu

Le quart-arrière des Alouettes de Montréal Vernon Adams fils et l’ailier défensif John Bowman seront tenus à l’écart du jeu pendant plusieurs semaines.

Adams fils devra rater de deux à six semaines d’activités en raison d’une blessure à un pied. Bowman a quant à lui subi une déchirure partielle à un biceps et sa période de convalescence est évaluée à six semaines.

L’entraîneur-chef Mike Sherman en a fait l’annonce au terme de l’entraînement de l’équipe, mardi, au site RDS.ca. Le pivot n’a pas pris part à l’entraînement et selon le quotidien «The Gazette», il a été aperçu avec une botte protectrice au pied.

En deux matchs cette saison, Adams a complété 16 de ses 33 passes pour 220 verges. Il n’a réussi aucune passe de touché et a été victime d’une interception.

Bowman, qui en est à une 13e saison dans la Ligue canadienne de football (LCF), a pour sa part réussi 13 plaqués et un sac du quart en cinq parties.

Henderson revient

Par ailleurs, les Alouettes ont ajouté mardi le demi de coin Greg Henderson à leur équipe d’entraînement, tout en libérant Greg Ducre, qui évolue à la même position, et le receveur de passes De'Mornay Pierson-El.

Henderson a joué avec la formation montréalaise durant les deux dernières campagnes, totalisant 24 rencontres. L’an passé, il a enfilé l’uniforme 13 fois et a effectué 54 plaqués en défensive, ainsi que deux autres au sein des unités spéciales. L’Américain a aussi réussi une interception et provoqué un échappé.

De son côté, Ducre a disputé deux matchs en 2018 et a stoppé l’adversaire à quatre occasions. Enfin, Pierson-El n’a pas capté de ballon, mais il a effectué huit retours de botté. Il a récolté en moyenne 9,2 verges sur ses courses suivant les dégagements et 21,5 verges à la suite des bottés d’envoi.

Les Moineaux visiteront le Rouge et Noir d’Ottawa, samedi, et tenteront d’obtenir un deuxième gain en huit sorties cette saison.