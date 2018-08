ROUSSON, Jean-Pierre



À Anjou, le jeudi 2 août 2018, est décédé, à l'âge de 77 ans, Jean-Pierre Rousson, époux de Silvana Moschella.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Maria Christina, ses soeurs et son frère Nicole, Martine, Martin (Linda) et Marie-France (Louis), son beau-frère Walter (Yetta) et sa belle-soeur Anna Maria, ainsi que ses nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis.Il laisse aussi dans le deuil plusieurs collègues de travail à Bell Canada après 33 ans de loyaux services.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 11 août 2018 de 10h à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, en sa mémoire, seraient appréciés.