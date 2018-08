10 modèles dont les ventes vont vraiment mal

Les ventes automobiles vont bon train au Canada, mais certains modèles semblent tout simplement incapables de tirer leur épingle du jeu.

En voici 10 dont les ventes depuis le début de l’année 2018 sont tout sauf encourageantes...

Fiat 500

Elle a beau être jolie, mais la petite Fiat 500 semble boudée par les consommateurs canadiens. Au cours des six premiers mois de 2018, Fiat n’en a écoulé que 162 unités, une baisse radicale par rapport aux 606 ventes enregistrées à pareille date l’an dernier. Et le portrait est encore pire pour les modèles 500X et 500L, qui ont respectivement enregistré 41 et 8 maigres ventes en date du 1er juillet.

Kia Cadenza

Celle-là est tellement méconnue que certaines personnes sont surprises quand on leur apprend qu’elle existe encore. Kia n’a enregistré que 42 ventes de la Cadenza en date du 1er juillet. C’est tout dire...

Ford C-Max

Après avoir abandonné la variante hybride rechargeable de la C-Max l’an dernier, les ventes de ce modèle ont grandement chuté cette année. Avec 162 unités vendues durant la première moitié de 2018, on peut comprendre pourquoi Ford lance finalement la serviette.

Infiniti QX30

Infiniti avait de grandes attentes envers le petit QX30, mais les consommateurs semblent en avoir décidé autrement. Seulement 204 unités du QX30 ont trouvé preneur lors de la première moitié de 2018, une diminution importante par rapport aux 661 ventes enregistrées lors de la même période en 2017.

Lexus RC

Le coupé compact de Lexus a peut-être de la gueule, mais des ventes aussi faibles risquent de lui coûter son poste éventuellement. Lexus n’a vendu que 136 unités de la RC entre janvier et juin 2018.

Jeep Renegade

Premier Jeep à être construit entièrement à l’extérieur de l’Amérique du Nord, le Renegade n’a pas la cote au Canada. Pendant que les ventes du Wrangler sont en feu, celles du Renegade sont dans le rouge avec un maigre total de 850 ventes lors de la première moitié de 2018. Toute une baisse par rapport aux 1968 ventes enregistrées à pareille date l’an dernier.

Fiat 124 Spider

De retour chez Fiat, la jolie 124 Spider ne met pas beaucoup de pain sur la table des vendeurs non plus. Ses 157 ventes enregistrées entre janvier et juin sont nettement insuffisantes. En guise de comparaison, Mazda a vendu 525 MX-5 durant la même période.

Infiniti Q70

La berline de luxe d’Infiniti est très peu connue du public, et ça paraît dans ses ventes. Avec seulement 33 unités vendues lors des six premiers mois de 2018, on peut parler d’un véritable fantôme dans le monde automobile.

Nissan Maxima

Les berlines plein grandeur n’ont pas vraiment la cote au Canada. C’est particulièrement difficile pour la Nissan Maxima, qui n’a enregistré que 764 ventes au cours de la première moitié de l’année 2018. Chez la concurrence, la Chevrolet Impala et la Ford Taurus ont été vendues à plus de 2000 exemplaires chacune au cours de la même période.

Jaguar XE

Censée offrir une concurrence directe à des modèles comme la BMW Série 3 et la Mercedes-Benz Classe C, la Jaguar XE demeure une voiture marginale au pays. Ses 310 ventes enregistrées lors des six premiers mois de 2018 n’ont rien de très encourageant.



