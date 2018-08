12 photos de la transformation du club Moomba en un incroyable resto-bar asiatique

Si vous suivez Silo 57 avec passion, vous savez déjà que le célèbre club Moomba à Laval est fermé (ben kin!), et que le local est maintenant occupé par le propriétaire des restaurants Le Blossom, Le Red Tiger et le Kamehameha à Montréal.

Ce dernier avait l’intention de transformer l’endroit en gigantesque restaurant asiatique kitsch des années 70 appelé Miss Wong, avec l’aide du groupe Foodtastic.



Eh bien voilà que le Miss Wong est sur le point de faire sa grande ouverture au cours des prochains jours. Ce sont les photos Instagram du décor qui circulent de plus en plus sur le réseau social qui nous a mis la puce à l’oreille.

Il semblerait que l’endroit soit en soft-opening car quelques clients ont eu la chance de découvrir le décor et de goûter au menu.

Voici donc 12 photos qui vous donneront certainement envie de tester le p’tit nouveau du Centropolis :

Puisque l’établissement est en période le rodage, consultez l’horaire atypique pour être certain de ne pas vous buter à des portes closes!

Miss Wong

1780 Avenue Pierre-Péladeau, Laval

