ANGELINI NOLET, Nicole



À Montréal, le 2 août 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée Madame Nicole Nolet Angelini, épouse de feu Frank Angelini.Elle laisse dans le deuil ses enfants Frank (Pearl), Christina (Stéphane), Rino, ses petits-enfants, Nico, Arthur-Olivier, Maxim, Carolann et son arrière-petit-fils Jace, sa soeur Madeleine Bertrand ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 août 2018 de 11h30 à 14h, à la chapelle du complexe funéraire:Une réunion de prière aura lieu ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Maison Michel-Serrazin serait apprécié en la mémoire de Nicole Nolet Angelini.