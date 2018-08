LECOMPTE, Léo



À Salaberry-de-Valleyfield, le 3 août 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Léo Lecompte, époux de madame Mona Cousineau Lecompte. Il demeurait à Salaberry-de-Valleyfield.Outre son épouse, monsieur Lecompte laisse dans le deuil ses enfants Manon, Susan (Michel), Natalie (Pierre) et Pierre-Paul (Lyna), ses petits-enfants Camille, Sébastien, Louis-Philippe, Guillaume et Marc-Antoine, ses 4 arrière-petits-enfants, ses soeurs Lucienne et Lucie, ses beaux-frères Gordon et Bobby ainsi que l'ensemble de ses neveux et nièces, ses parents et amis. Il rejoint son gendre André.La famille vous accueillera le vendredi 10 août 2018 de 13h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00 ainsi que le samedi 11 août 2018 de 9h00 à 10h45 au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 11 août 2018 à 11h00 en l'église Immaculée Conception Bellerive, située au 285, rue Danis à Salaberry-de-Valleyfield. L'inhumation aura lieu en privée ultérieurement.La famille vous invite à faire des dons à la Fondation du Centre d'hébergement Docteur Aimé-Leduc. Des formulaires de don seront disponibles sur place lors des visites.Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre par téléphone au 450-373-3511 ou sur notre site web au www.emontpetit-fils.ca