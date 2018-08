ROY, André



À Repentigny, le mercredi 1er août 2018 est décédé, à l'âge de 63 ans, André Roy, précédé de son père Aurèle Roy et époux de Eileen La Belle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa mère Jeannine Legault, ses soeurs Diane (Paul), Linda (Claude), Sylvie, ses frères Denis et Jean, ses neveux et nièces, sa belle-mère Eleanor (feu Adelard La Belle), ses belles-soeurs et beaux-frères, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 11 août 2018 de 10h à 12h et de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Des dons, en sa mémoire, à la Fondation Héma-Québec seraient appréciés.