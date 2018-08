STE-MARIE LEFEBVRE Lucienne

STE-MARIE LEFEBVRE

À l'hôpital Pierre-Le Gardeur, le 4 août 2018, est décédée Mme Lucienne Lefebvre Ste-Marie. Elle était l'épouse de feu M. Jean-Paul Ste-Marie.Elle laisse dans le deuil ses filles Hélène, Louise (Charles Godin) et Danielle, sa soeur Odette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille de Mme Lefebvre Ste-Marie vous accueillera le samedi 11 août à compter de 11h au:www.centrefunerairejoliette.comLes funérailles seront célébrées à l'église Christ-Roi le samedi 11 août à 14h.En guise de témoignages de sympathie, des dons à la Fondation Roch Ste-Marie seraient appréciés.