MOREAU, Denise

née Desjardins



À Montréal, le dimanche 5 août 2018 est décédée, à l'âge de 89 ans, Denise Desjardins, épouse de feu Marcel Moreau et mère de feu Odette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Normand (Maureen), Nicole (Gérald), Francine, Hélène (Bob), Louise (Pierre) et Josée (Bernard), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, son frère ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 10 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que samedi de 9h à 11h. Les funérailles seront célébrées le samedi 11 août 2018 à 11h en la chapelle du complexe.