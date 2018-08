MALTAIS, Lucienne



À Montréal, le 5 août 2018, à l'âge de, est décédée Madame Lucienne Maltais, épouse de feu Louis-Philippe Boucher.Elle laisse dans le deuil ses enfants Philippe, Carole, Yves et Mario, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 août 2018 de 11h à 15h, au complexe:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 15 heures.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement J.-Henri-Charbonneau pour leur soutien et les bons soins prodigués.