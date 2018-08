LORTIE (née CHEVRIER)

Charlotte



Le mercredi 1er août 2018, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée madame Charlotte Chevrier, de Rigaud, épouse de feu Rémi Lortie.Elle laisse dans le deuil son frère Louis de Gonzague (Raymonde Sabourin), sa soeur Huguette (feu Gérard Lalonde), ses deux belles-soeurs Jeannine (feu Vital Chevrier) et Germaine Lortie, ses neveux et nièces, ainsi que ses précieux amis.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 11 août 2018, à 10h, en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud, suivi du service religieux qui sera célébré à 11h. L'inhumation aura lieu le samedi 18 août 2018 à 11h au cimetière de Sainte-Justine-de-Newton.Des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.com