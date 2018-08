DOIRON, Pierre



Le 28 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Pierre Doiron, époux de Mme Stella Dugas.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Bernard (Noel), Robert (Connie) et Marc (Alida), ses dix petits-enfants et ses cinq arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 août 2018 de 14h30 à 15h30 à la:Suivi de la liturgie de la Parole à 15h30 en la chapelle de la résidence funéraire.