LINDSAY, Pierre-Alfred



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Pierre-Alfred Lindsay, survenu le 2 août, à l'âge de 71 ans. Il était le fils de feu Jean-Paul Lindsay et Marcelle St-Arnaud, et le frère de feu Claire Lindsay.Il laisse dans le deuil sa fille Chantal Lindsay, ses frères Denis, Daniel et Claude, ses soeurs Joanne et Lise, ainsi que ses neveux, nièces, cousins et plusieurs de ses plus proches amis.Les personnes souhaitant célébrer sa vie sont les bienvenues à l'inhumation qui aura lieu au cimetière Repos St-François d'Assise, le vendredi 10 août à 14h15.Au lieu de fleurs, n'hésitez pas à faire un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada.