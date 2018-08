DRAINVILLE, Thérèse



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Thérèse Drainville, survenu le 22 juillet 2018, à l'âge de 90 ans et 9 mois.Fille de feu Viateur et de feu Anita Lafontaine, épouse de Monsieur Thomas Ste-Croix, elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé, ses soeurs Louisette et Lucille, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux et nièces.Il n' y aura pas d'exposition. Les funérailles seront célébrées le mercredi 15 août 2018, 10h30 à l'église Ste-Dorothée située au 655, rue Principale à St-Dorothée, suivies de la mise en niche au cimetière Papineau du complexe funéraire Yves Légaré de Laval, situé au 33 rue Principale à Ste-Dorothée.