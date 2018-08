HÉBERT, Guillaume



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er août 2018, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Guillaume Hébert, fils de feu Agathe Lussier et feu Réal Hébert.Il laisse dans le deuil son fils Christian, son petit-fils Médrick, ses frères et soeurs: Luc (Claudette), Suzanne, Normand, Benoit, Pierre (Nicole), Jean (Cécile), Lucie (Robert), Yolande ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2www.lesieuretfrere.com, 450-359-0990le dimanche 12 août 2018 à compter de 10h. Une cérémonie aura lieu à 12h, en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.