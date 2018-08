MOREL, Robert



À Montréal, le 4 août 2018, à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, est décédé subitement, monsieur Robert Morel à l'âge de 93 ans. Époux de feu Cécile Daigle, il laisse dans le deuil ses soeurs et de nombreux neveux et nièces.Durant toute sa vie active, il aura été employé de la Commission de Transport de Montréal (aujourd'hui STM).Parents, amis et connaissances sont invités à venir lui rendre un dernier hommage lundi le 13 août de 14h à 20h au salon funéraire:Une messe sera célébrée le mardi 14 août à 10h à l'église de La Visitation au 1847, boulevard Gouin Est.