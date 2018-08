FORTIN BOULAIS, Jeanne



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 4 août 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Jeanne Boulais, épouse de feu Léandre Fortin.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Marie-France (Ronald Tougas), Louise (Robert Paquette), Jean et Johanne (André-H. Dandavino), ses petits-enfants Yan Tougas (Gabrielle Davis), Amélie Paquette (Thomas Jubault), Andréanne Paquette (Vincent Guertin), Jade Ouimet-Fortin, Alexandre-H. Dandavino, ses arrière-petits-enfants Maxim, Mia, Zoé, Henri, Albert, Jules et Mathilde, son frère Robert (Lucille Racine), ses soeurs France-Hélène (feu Joseph Goulet), Micheline (Pierre Baillargeon), ses belles-soeurs Lorraine Duquette (feu Pierre Boulais), Lise Roy (feu Jean-Guy Boulais) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2www.lesieuretfrere.com, 450-359-0990le vendredi 10 août 2018 à compter de 10h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 12h, en la chapelle du complexe funéraire.