ROY, Paul-Aimé



Au Centre d'hébergement de Tracy (unité Myosotis), le 3 août 2018, est décédé à l'âge de 75 ans, M. Paul-Aimé Roy, conjoint de Ghislaine Letendre, demeurant à Contrecoeur.M. Paul-Aimé Roy laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Gilles (feu Idola Flynn), Juliette (feu Jean-Paul Gamelin), Claire (Yves Larose), Jean-Denis (Lise Beauchemin), Daniel (Roberthe Durand), Léandre (Lise Labonté), André (Nicole Emond), Denise (feu Arthur Caisse), René (Gabrielle Martel), Rolland (feu Huguette Leblanc), Yvan (Linda Bourgage), neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église Ste-Trinité de Contrecoeur, 4932 Marie-Victorin Contrecoeur, samedi le 18 août 2018 à 10h suivront les funérailles à 11h et l'inhumation au cimetière de Contrecoeur.La famille désire remercier le personnel de l'unité Myosotis pour les bons soins prodigués.4967, LEGENDRE, CONTRECOEURTél. 450 743-5566