BEAULIEU, Simonne



À Montréal, le 5 août 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Simonne Beaulieu, épouse de feu Jean-Baptiste Chardola.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Gaétan), Monique (Michel) et Benoit (Palmyre), ses petits-enfants Maude, Mélina, Heïdi et Jesse ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le 11 août de 14h à 20h au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation de la Société des Maladies du Coeur et la Fondation du CHUM serait apprécié.