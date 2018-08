CAMPEAU, Léo-Paul



De St-Polycarpe, le 3 août 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Léo-Paul Campeau, époux de feu Thérèse Pilon.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Guy), Claudine (André), Yves (Sylvie), Jean-Luc (Louise), Suzie (Robert) et André (Louise), ses treize petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants, sa soeur Elisabeth, son frère Bruno (Yvette), sa belle-soeur Normande ainsi que ses nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances, le vendredi 10 août de 19h à 22h et samedi le 11 août de 9h à 10h30 au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 11 août à 11h, à l'église St-Polycarpe située au 1256 chemin de l'Église à St-Polycarpe. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.La famille vous invite à faire des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC de Québec en souvenir de Léo-Paul.