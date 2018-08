CHARBONNEAU, Lucille



À Saint-Charles-Borromée, le 6 août 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Lucille Charbonneau, épouse en premières noces feu Albay Beauchamp et en deuxièmes noces, feu Raymond Jetté, mère de feu Monique, feu Jocelyne et feu Yves. Elle laisse dans le deuil ses enfants Marielle (feu Raymond Pilon), Laurette (Michel Poulin), Robert (Lucie Hanchay) et Jean-Guy (Sylvie Mascres), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière- arrière-petits-enfants, la famille Jetté, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:Le dimanche 12 août 2018 de 10h à 16h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 16h. Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.