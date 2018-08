CHARLEBOIS, René



De Saint-Benoit (Mirabel), le 3 août 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. René Charlebois, époux de Simone Raymond.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: André (Kim), Denis (Marie-Josée), Suzie, Doris (Martine) et Louis, ses petits-enfants: Jérémy, Kécy, David, Simon, Carter et Émilie, sa soeur Yvonne, son frère Roger (Rita) ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 10 août à 16h en l'église Saint-Benoit, 9155, Dumouchel, Saint-Benoit (Mirabel) et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances dès 15h à même l'église.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Saint-Benoit pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Soleil du CHSLD.(450) 473-5934