Apple bientôt forcée à changer les prises de chargement de ses iPhone?

L’Union européenne (UE) pourrait forcer Apple à modifier la prise de chargement de ses iPhone pour adopter le standard USB, à l’instar des téléphones Android.

Les autorités de l’UE envisagent de forcer tous les fabricants de téléphones cellulaires à utiliser le même type de port, dans le but réduire le gaspillage lié aux accessoires, selon le quotidien britannique «The Sun».

«The Independant» souligne que jusqu’à maintenant, la Commission européenne se fiait sur les engagements des grandes compagnies, qui avaient promis de travailler ensemble pour régler le problème.

Le manque de progrès dans ce dossier aurait toutefois poussé les régulateurs à agir. Une étude pour évaluer les coûts et les bénéfices des différentes mesures envisagées devrait bientôt être lancée, selon la commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager Hansen.

Les chances qu’Apple accepte de voir les autres fabricants de téléphones utiliser son connecteur Lightning sont très minces, puisqu’il s’agit d’un format propriétaire et utilisé exclusivement sur les appareils Apple. Il est donc plus probable que le géant californien adopte un format de connecteur plus ouvert, comme le USB-C.