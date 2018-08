RONDEAU, Thérèse



À Montréal, le 2 août 2018, est décédée dans la douceur et la paix Thérèse Rondeau, épouse de feu Maurice Hébert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre, France, Richard et André ainsi que ses petits-enfants: Simon, David et Andréanne. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Solange, ses frères Guy (Céline), Alban (Madeleine) et Jean-Luc (Renée) ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines.La famille recevra les condoléances le jeudi 9 août de 14h à 17h et de 19h à 21h, au:4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7Le service sera célébré à l'église Saint-André-apôtre, 10503 avenue de l'Esplanade, Montréal, Qc H3L 2Y4, le 10 août à 11h.