FIOT, Bernard



À Montréal, le vendredi 3 août 2018 est décédé, à l'âge de 85 ans, Bernard Fiot, conjoint de Jacqueline Chandonnet.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Gérard, sa belle-fille Francine ainsi que la mère de Gérard, Évangéline, ses petits-enfants Audrey et Alexandre, ses deux frères, les trois filles de sa conjointe ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 12 août 2018 de 9h à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.