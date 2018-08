Ce labyrinthe «pour les célibataires» est la nouvelle façon de rencontrer l'amour avec un grand A

Trouver l’amour n’est pas toujours facile... Si vous en avez marre de swiper à droite et à gauche sur Tinder à la recherche d’une personne qui vous fera vibrer, sachez qu’il existe désormais un autre moyen de rencontrer l’amour...

Le 8 septembre prochain, le Verger Labonté situé à L’Île-Perrot propose aux célibataires de trouver l’amour tout en retrouvant leur chemin à travers un labyrinthe.

Oui. Ceci n’est pas une blague.

Cette journée de labyrinthe pour les célibataires débutera très tôt en matinée (à 8h45 plus précisément) et se terminera avec un petit lunch aux alentours de 13h. Vous aurez donc amplement le temps de proposer une date à celui ou celle qui vous aura aidé à sortir sain et sauf du labyrinthe.

Et si vous n’avez pas trouvé chaussure à votre pied, vous pouvez toujours aller cueillir des pommes au verger (et en profiter pour garnir votre compte Instagram).

Toutes les informations de ce labyrinthe de l’amour ici.

Et si vous ne cherchez pas l'amour, sachez que le labyrinthe du Verger Labonté est aussi ouvert à tous à partir du 3 août!

Verger Labonté

2291 boul. Perrot

