Cette forêt pétrifiée du désert vous laissera sûrement bouche bée

Des squelettes d’arbres noirs brûlés par le soleil. Un sol craquelé blanc comme la neige. Un ciel plus bleu que le plus bleu des lacs. Et une dune orangée gigantesque qui compte parmi les plus hautes de la planète...

C’est un spectacle pratiquement irréel qui vous attend à Dead Vlei, un site naturel situé dans le désert du Namib, en Namibie, dont le nom signifie littéralement «marais mort».

Dead Vlei est une ancienne forêt que le désert a fini par encercler et qui s’est mise à sécher sur place... il y a environ 900 ans!

Elle est située juste au pied de «Big Daddy», une dune immense de 325 m de haut que l’on peut escalader.

Si vous y allez un jour, préparez-vous à prendre un millier de photos dans un millier de directions (c'est beeeeau!) et assurez-vous de partir tôt, car le soleil de midi est impardonnable.

La température frôle facilement les 40 °C durant le jour dans le Namib, qui est considéré comme le plus ancien désert du monde et qui abrite certaines des plus hautes dunes de la planète.

Dans les environs de Dead Vlei se trouve d’ailleurs le site le plus populaire de la Namibie: les grandes dunes de Sossusvlei. La plus populaire d’entre elles s’appelle Dune 45 et vous l’avez sûrement déjà vue des dizaines de fois en photo sans le savoir. Elle fait partie des trrrrès nombreux sites photogéniques de la Namibie.

D’ailleurs, ce pays du sud-ouest de l’Afrique a beau être encore assez peu connu ici, il attire de nombreux aventuriers et amateurs de safari et de photographie.

Pour des infos touristiques sur cette destination: ici ou là.