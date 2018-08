Chocolato : une croissance aussi grandiose que sa gamme de produits

Trois ans après sa naissance à Sainte-Foy, en août 2015, Chocolato connaît une croissance fulgurante, exploitant déjà 17 succursales, notamment à Brossard, à Terrebonne et à Belœil. Une grande nouvelle: dès le début de 2019, la bannière s’implantera à Montréal, où les gourmands l’attendent fébrilement.

Croisement heureux entre chocolaterie et crèmerie, Chocolato, c’est une destination toute l’année, pas seulement l’été. Si l’on peut y prendre une crème glacée molle trempée dans le chocolat pour emporter, plusieurs choisissent de profiter du confort des lieux afin de relaxer, de lire, d’étudier ou de travailler, comme dans un café.

Du chocolat toute l’année!

«Nous avons élaboré le menu et le concept pour que les clients se sentent toujours bien, puis qu’ils nous visitent autant pour les gâteries glacées que pour la chocolaterie ou les autres catégories de produits en constant renouvellement», indique Guyaume Arseneault, partenaire du Groupe Blanchette, franchiseur derrière la bannière.

Une telle offre fait en sorte que l’univers chocolaté propre à Chocolato provoque immanquablement l’enthousiasme chez sa clientèle. «Les gens pointent notre menu et deviennent excités comme des enfants. Ici, pas de limite aux combinaisons, tout est permis pour qui veut se gâter.»

Personnaliser son plaisir

Guyaume Arseneault évoque la gâterie, car les possibilités sucrées abondent en raison du vaste choix et de la variété. Pensons aux 20 saveurs de trempages (chocolat blanc, noir, au lait, 70%, noix de coco, fraise, beurre d’arachide, caramel, noisettes...), le plus grand nombre parmi les crèmeries au Québec. Sans oublier la vingtaine d’autres options de trempages dans des friandises (morceaux d’Oreo ou de Caramilk, pépites de caramel, popcorn à l’érable, Pirouline au chocolat, Froot Loops, Crunchie, bretzels...). Si cela ne suffit pas, on peut même doubler son trempage pour multiplier les combos.

On y déguste pas moins de 10 sortes de Sundae Royal (choco crunch ou suprême, forêt-noire, cabane à sucre...), des fondues, des desserts (crêpes, gaufres, brownies...), des chocolats thématiques, des chocolats fins, etc. Tous proviennent de recettes exclusives qui procurent une expérience unique et riche en saveurs.

Au final, les clients jouissent d’options infinies, car, comme le dit Guyaume Arseneault, «la meilleure recette reste celle qu’on crée soi-même».

Sur Sainte-Catherine cet hiver

Chocolato planche actuellement sur sa grande rentrée montréalaise, prévue pour le début de 2019. Sa succursale sera située sur la rue Sainte-Catherine, au cœur du Quartier des spectacles. Son succès instantané où elle se trouve (Québec, Mauricie, Outaouais, région de Montréal) permet de prévoir pour fin 2019 – début 2020 plus d’une trentaine de succursales au Québec et au-delà de 400 employés.

Le Groupe Blanchette ajoutera donc une réussite à son palmarès, lui qui est entre autres à l’origine des restaurants Thaïzone (vendu à MTY en 2013) et des populaires restos-bars Shaker Cuisine & Mixologie (cocktails, tartares et burgers gourmets).

Information

groupeblanchette.com/franchises/chocolato

chocolato.ca

418 686-0069