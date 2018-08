Comment dire non à son patron ?

Il n’est pas toujours facile de dire non à son chef. Pourtant, c’est parfois nécessaire de le faire, notamment si vous êtes débordé, si un projet ne concorde pas avec vos compétences ou si sa requête contrevient à l’éthique ou à la loi. Nos conseils pour réussir à dire non à votre patron.

Montrez de l’empathie pour sa situation

Lorsque votre patron vous présente une demande que vous ne pouvez accepter, prenez le temps de l’écouter et de comprendre sa position. Mettez-vous à sa place : quelles sont ses préoccupations, quels problèmes rencontre-t-il? S’il se sent compris et entendu, votre patron sera mieux disposé à accepter un refus ou une opinion divergente.

Prouvez-lui que vous avez les mêmes priorités

Faites comprendre à votre patron que vous agissez dans l’intérêt de l’entreprise. Par exemple, si vous êtes débordé ou si le projet qu’il vous propose est à l’extérieur de votre zone d’expertise, votre performance et votre productivité risquent d’en souffrir. Rappelez-lui que vous partagez ses objectifs : favoriser la réussite et la croissance de l’entreprise. Des arguments fondés sur le bon sens aideront votre patron à comprendre votre point de vue.

Recherchez des solutions avec lui

N’opposez pas un refus sans proposer d’autres solutions. Prenez le temps de réfléchir au problème avec votre patron, et recherchez ensemble des manières plus efficaces de le régler. Deux têtes valent mieux qu’une! Il est fort probable que votre réflexion commune débouche sur une solution encore plus performante, qui répond à la fois à vos besoins et à ceux de votre chef.

Un supérieur compétent sera reconnaissant que vous lui disiez non, surtout si vous lui opposez un refus dans son intérêt ou dans celui de l’entreprise. En prenant votre courage à deux mains et en prenant le temps de justifier logiquement votre position.