Coupe Rogers: Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis 2010

L’entrée en scène de Caroline Wozniacki à la Coupe Rogers a attendu puisque la pluie a interrompu les activités en milieu de soirée mercredi. Depuis sa consécration à Montréal en 2010, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts dans la vie de la numéro deux au monde.

À l’époque, elle menait le classement mondial grâce à ses 12 victoires et nombreuses présences en finale. Cette année-là, elle avait remporté six tournois, tout comme l’année suivante. Tout allait pour le mieux.

Du moins, jusqu’à ce que des blessures ralentissent sa domination. Exclue du top 10 mondial quatre fois de 2012 à 2016 en chutant jusqu’au 19e rang cette année-là, elle est revenue en force en 2017 en remportant deux tournois.

Maintenant âgée de 28 ans, la sympathique Danoise regarde les années passées avec grande maturité. Elle a appris de ses erreurs et trouvé une stabilité dans sa vie personnelle, elle qui est maintenant fiancée au joueur de basketball David Lee.

« Chaque année, j’ai appris quelque chose de nouveau à mon sujet. Ça fait partie du processus dans une carrière. J’ai gagné en expérience, a relaté la femme, qui compte maintenant 29 titres sur le circuit de la WTA. J’ai pris du temps pour guérir mes blessures et j’ai attendu de revenir au bon moment. J’ai ensuite été en mesure d’éviter les blessures. »

Dès les premiers moments de la nouvelle saison en 2018, elle a poursuivi une séquence notoire débutée en 2008, soit celle de gagner au moins un tournoi dans une 11e année de suite.

Soulagement

Mais sa plus importante consécration est survenue sous le chaud soleil australien en janvier dernier. À sa 43e présence en tournoi du Grand Chelem, elle a enfin pu savourer un premier titre aux Internationaux d’Australie.

Comme n’importe quelle athlète de pointe, elle était souvent confrontée à la même question à savoir quand son tour viendrait dans un majeur. Avant de se pointer à Melbourne en janvier, elle comptait deux présences en finale d’un Grand Chelem, les deux aux Internationaux des États-Unis, quatre demi-finales et trois autres en quarts de finale.

« C’est un véritable soulagement de ne plus avoir à répondre à ce sujet. Je crois qu’on a dû me poser cette question des centaines de fois. C’est fait, je ne l’entends plus », a blagué la championne en Australie.

Malgré cette conquête, elle n’a rien changé de sa recette qui lui a permis de retrouver son chemin jusqu’au sommet de la hiérarchie mondiale.

« Je n’ai pas une approche différente depuis cette victoire. J’estime que je n’ai pas encore tout gagné au tennis. J’ai toujours de nouveaux objectifs. »