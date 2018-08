Cyclisme sur route : Michael Woods dans le top 10 au Tour de l’Utah

(Sportcom) – Sixième de la deuxième étape, Michael Woods (EF-Drapac présenté par Cannondale) a percé le top 10 du classement général du Tour de l’Utah, mercredi, à Payson City.

L’équipe cycliste Lotto NL-Jumbo a réalisé un doublé à la course du jour, longue de 142,6 kilomètres. L’Américain Sepp Kuss s’est imposé par 29 secondes devant son plus proche poursuivant, son coéquipier et compatriote Neilson Powless. Kyle Murphy (Rally Cycling), aussi des États-Unis, a également franchi la ligne d’arrivée avec un retard de 29 secondes.

Woods, sixième, est arrivé dans un groupe de 10 coureurs à 32 secondes de Kuss.

En plus de sa victoire, Sepp Kuss a pris la tête du classement général. Huitième, Michael Woods accuse un retard de 39 secondes sur l’Américain.

Jeudi, pour la troisième étape du Tour de l’Utah, les cyclistes rouleront 167,4 kilomètres entre Antelope Island et Layton City.

Tour de Pologne

Toujours mercredi, mais au Tour de Pologne, le Québécois Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) a terminé au 81e rang de la cinquième étape, à 1 minute et 54 secondes du gagnant, le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky).

Kwiatkowski signe ainsi sa deuxième victoire d’étape de suite.

Le Belge Dylan Teuns (BMC Racing), deuxième, et l’Italien Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo), troisième, ont rallié l’arrivée dans le même temps que le vainqueur.

Kwiatkowski demeure en tête du classement général après cinq étapes. Duchesne est quant à lui 82e, à 10 minutes du Polonais.

Les coureurs parcourront 129 kilomètres jeudi pour la sixième et avant-dernière étape du Tour.