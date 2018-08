LORTIE, Gilles



À Brossard, le 27 juillet 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé Gilles Lortie. Il est parti rejoindre son fils Mario, décédé en 2010. Originaire de St-Eugène en Ontario, il était le fils de feu Arthur Lortie et de feu Alice Lalonde.Il laisse dans le deuil son épouse Gabrielle Hurtubise, son fils Simon, ses petits-enfants Virginie, Justin et Ève ainsi que leur mère Annik. Il laisse également ses soeurs Nicole et Odette, plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73).La cérémonie aura lieu le dimanche 12 août 2018, à 14h, en la chapelle du complexe. Heures des visites: dimanche le 12 août 2018 de 10h à 14h.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.