CARON, Yvonne



À l'Hôpital du Haut-Richelieu, le 28 juillet 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Yvonne Caron, de St-Jean-sur-Richelieu, épouse en premières noces de feu M. Alphonse Verret, en deuxièmes noces de feu M. Marcel Ducharme et en troisièmes noces de feu M. Benoit Robert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Denis), Sylvie, Daniel (Louise), Serge (Danielle), Michelle et Isabelle, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères Jean-Paul (Thérèse) et André (Yvette), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:ST-CONSTANT, QCTél. 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le dimanche 26 août de 10h30 à 13h30. Une célébration d'Adieu aura lieu à 13h30 en la chapelle du complexe.