Des conseils pour mieux convaincre au travail

Réfléchir à la façon dont vous allez «vendre» votre idée à vos collègues ou à votre patron est presque aussi important que l’idée en soi ! Nos conseils.

Bien préparer sa présentation - Pour ce faire, rien de mieux que de se documenter pour connaître à fond son sujet. Selon Caroline Boyce, directrice en acquisition de talents chez American Iron & Metal, il faut pouvoir anticiper ces questions : «Votre idée a-t-elle déjà été adaptée ailleurs ? Quels sont les risques ? Quels sont les bienfaits ? Combien cela va-t-il coûter ? Combien l’idée va-t-elle rapporter ? Si on est capable de chiffrer les gains en dollars, surtout si on travaille dans une entreprise privée, c’est encore mieux...»

Adaptez votre idée à votre gestionnaire

«Il y a plusieurs angles sous lesquels présenter la même idée : il s’agit de trouver le bon», soutient Caroline Boyce. Il existe quatre principaux types de leaders : analytique, visionnaire, directif et collaboratif. Si les préoccupations de ce dernier sont avant tout humaines, on persuadera l’analytique en arrivant bien préparé, alors que le visionnaire sera conquis par des formulations courtes et convaincantes.

Se trouver un allié

Idéalement, cet allié sera une personne qui aura de l’influence auprès du patron, puisqu’ultimement, c’est lui qui aura le dernier mot. « Souvent, la personne qui a de l’influence n’est pas la personne qui a le poste d’autorité, met toutefois en garde Caroline Boyce. En outre, ces alliés vous aideront à adapter votre discours et à amplifier l’impact de votre idée.

Devant un mur, il faut savoir se retirer

Aucun de vos arguments ne séduit votre équipe, qui se montre de plus en plus réfractaire ? Vous ne récolterez malheureusement rien de votre acharnement, hormis de la déception et un possible sentiment de frustration. “Dans l’art de convaincre, la patience entre en jeu”, rappelle Caroline Boyce. Il s’agira de vous montrer attentif et de ressortir votre idée au moment opportun.

S’intéresser à son interlocuteur... et écouter

«Plus votre idée est alignée sur les priorités de l’entreprise ou du département, plus elle risque d’être accueillie favorablement, expose Caroline Boyce. Il faut voir où réside l’intérêt commun. La plupart des gestionnaires sont intéressés par trois choses: les coûts, la qualité des services et la rapidité à laquelle on va pouvoir livrer.» On gagnera donc à inscrire notre idée dans l’un de ces trois axes. Notre idée est novatrice, mais coûtera cher ? Il faut miser sur la qualité des services qui sera accrue et l’efficacité qu’on gagnera à long terme.

Une bonne façon de se positionner, c’est de poser une question ouverte au gestionnaire qu’on souhaite influencer. Par exemple, on a une idée en tête et on veut proposer une réorganisation. On pourra donc demander : “Que pensez-vous de l’organisation de notre département ? Trouvez-vous que nous sommes assez efficaces ?” En tenant compte de sa réponse, on pourrait y trouver d’excellentes pistes pour nos arguments...