Deuxième trimestre: un résultat net en hausse de 7,3 % pour WSP

Le Groupe WSP Global a obtenu un résultat net attribuable aux actionnaires de 67,4 millions $, en hausse de 7,3 %, au deuxième trimestre de son exercice 2018, comparativement à la même période l’année dernière.

Ses revenus ont crû à 2 milliards $ pendant le trimestre, en augmentation de 18 %, par rapport à 2017.

Le conseil d'administration de WSP a aussi déclaré un dividende de 0,375 $ par action, lequel sera payable en octobre prochain aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 30 septembre.

Un mois après ce trimestre terminé au 30 juin, la multinationale québécoise annonçait l’acquisition de Louis Berger.

WSP paiera 521 millions $ pour Louis Berger, qui emploie 5000 personnes aux États-Unis, en Espagne, en France, au Moyen-Orient et en Amérique latine.L’entreprise du New Jersey engendre des revenus annuels de 625 millions $ et un bénéfice d’exploitation de 59 millions $.

«L’acquisition de Louis Berger, une fois complétée, permettra à WSP d’atteindre les objectifs de son plan stratégique 2015-2018. En effet, une fois l’intégration achevée, WSP prévoit avoir un effectif d’environ 48 000 employés et des produits nets de plus de 6 milliards $. Nos efforts vont maintenant se concentrer sur l’intégration de Louis Berger et sur la finalisation de notre plan stratégique 2019-2021», a dit Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP.