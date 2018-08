Dominic Oduro prend le chemin de San Jose

L’Impact a finalement donné signe de vie dans la dernière journée de la fenêtre de transfert de la MLS, mais ce n’est peut-être pas ce que les partisans espéraient puisque plutôt que d’amener des renforts, on a plutôt fait un échange de bois mort.

Le Bleu-blanc-noir a envoyé Dominic Oduro aux Earthquakes de San Jose de l’attaquant Quincy Amarikwa.

La transaction n’a cependant pas encore été officialisée par l’équipe ou la MLS.

Âgé de 30 ans, celui-ci ne viendra pas grossir les rangs de la formation Rémi Garde avec son gabarit de 5’ 9’’ et 180 lbs. Il a peu joué au cours des deux dernières saisons en raison d’une importante blessure au genou.

En septembre 2016, il s’est déchiré deux ligaments du genou gauche, de sorte qu’il n’a joué que 23 matchs au cours des deux dernières saisons pour un total de 419 minutes.

Amarikwa a aussi porté les couleurs de Chicago, Toronto et Colorado et a inscrit 24 buts et 19 passes en 190 matchs dans la MLS. Devenu réserviste avec les Quakes, son dernier but remonte 12 août 2016, soit près de deux ans.

Patience

La transaction permet enfin à Dominic Oduro de quitter Montréal, lui qui ne faisait pas partie des plans de Rémi Garde et qui n’avait disputé que 32 minutes en 5 parties cette saison.

L’Impact n’économisera pas une fortune avec cet échange puisqu’Oduro empochait 330 000$ cette saison contre 289 166$ pour Amarikwa.

Les deux joueurs seront libres comme l’air à la fin de la saison et il y a fort à parier qu’ils seront sous d’autres cieux au début de 2019.

Quant à Oduro, il s’agit pour lui d’un huitième club dans la MLS. Il a aussi porté le maillot de Dallas, des Red Bulls, de Houston, de Chicago, de Columbus et de Toronto.

Patience

Dès le camp d’entraînement, Rémi Garde a laissé savoir qu’il n’entendait pas utiliser Oduro cette saison.

Pourtant, l’attaquant est resté avec l’équipe, la direction ne parvenant vraisemblablement pas à l’échanger avant la fermeture de la première fenêtre de transfert.

Le Ghanéen, qui aura 33 ans lundi prochain, a fait preuve d’une grande patience en s’assurant de ne jamais devenir une distraction pour ses coéquipiers.

Il a assisté à tous les entraînements sans rechigner même s’il pestait intérieurement et qu’il n’en pouvait plus de la situation dans laquelle il se trouvait.

Favori

Arrivé avec l’Impact pour le début de la saison 2015, Oduro est vite devenu un favori de la foule avec sa personnalité attachante et sa grande vitesse sur le terrain.

Il a marqué huit buts à sa première saison, mais c’est en 2016 qu’il a connu sa meilleure année avec le Bleu-blanc-noir, marquant 6 buts et 6 passes en 31 matchs.

Il avait largement contribué aux succès de l’équipe en séries éliminatoires cette année-là avec deux buts et trois passes en cinq rencontres.

Le Journal a tenté d’obtenir les commentaires d’Oduro, mais celui-ci n’a pas répondu.

Au cours de l’après-midi de mercredi, il a publié un message sur Twitter pour remercier les partisans de l’Impact, mais le gazouillis a rapidement été effacé parce que ce moment, la transaction n’avait pas encore été officialisée.