LESSARD, Luc



À St-Jérôme, le 3 août 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Luc Lessard, époux de Mme Danielle Beaudry et frère de feu Sylvie Lessard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Julie (Daniel) et Mathieu (Kristine), ses petits-enfants Mélodie et Jérémie, ses soeurs Ginette (Jacques) et Lyne (Robert) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe:le dimanche 12 août 2018 de 13h à 17h. Une cérémonie aura lieu à 16h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Sourds du Québec.