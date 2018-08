LAPOINTE Ginette (née Bénard)



Une femme magique… une épouse dévouée… une super maman…une mamie d'amour… qui nous quitte beaucoup trop tôt. Tu es maintenant devenu notre petit ange qui veille sur nous. Nous t'aimons, repose en paix, tu le mérite après ce long combat.Le 3 août dernier est décédée Mme Ginette Bénard, épouse de M. Jean-Paul Lapointe. Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole (Guy), Sylvain (Isabelle), Stéphane, Nancy (Michel) et Daniel (Mélanie), ses petits-enfants Carol-Anne et Audrey, Daimy, Alix et Éliane, Simon, Jade, Hugo et Léa, Cloé et Miguel et Liam, ses arrière-petites-filles Rosalie et Charlie, ses frères Réal et Daniel, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 août de 14h à 18h à la:Une liturgie de la Parole suivra en la chapelle à 18h.