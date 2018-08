BRUNET, Gaëtan



À Terrebonne, le 31 juillet, à l'âge de 59 ans, est décédé "Papi Gate", conjoint de Suzanne Bergeron.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Yvan, Jonathan (Magali) et Simon (Marie-Eve), ses deux petits-fils Benjamin et Arnaud, ses parents Claudette Duquette et Claude Brunet, ses soeurs Manon (Luc), Sylvie (Fernand) et France (Manuel), ses deux filleules Roxanne et Emmanuela, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 12 août de 14h à 17h, au complexe funéraire:LAVALTRIE, QC, J5T 1M4450-586-1116 www.guilbault.infoVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CSSS du Sud de Lanaudière, Hôpital Pierre-LeGardeur.