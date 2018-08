CAMPEAU, Violette née Pickup



À Montréal, le 31 juillet 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Violette Pickup, épouse de feu Gilles Campeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Guy Charbonneau), Luc (Denise Boulardier), Élaine et Martin (Jocelyne David), son frère Harold, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 août à compter de 12h30, en l'église Saint-Jean-Baptiste (paroisse Bienheureuse Marie-Anne Blondin), 4080, boul. de la Pinière, Terrebonne. Les funérailles suivront à 14h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Gracia seraient appréciés.514-381-6664