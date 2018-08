PATOINE, Bertrand



À Saint-Côme dans Lanaudière, le 21 juillet 2018, est décédé à l'âge de 79 ans, monsieur Bertrand Patoine, époux de madame Rachel Fournier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants François (Diane), Éric et Brigitte (Serge), ses petits-enfants Marie-Ève, Charles, Rose et Laurie, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 août 2018, de 13h à 16h à la:Une liturgie de la Parole aura lieu à la chapelle même du salon funéraire à 16h.