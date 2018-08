Homme des bois

Je suis de retour mes très chers lecteurs. Le teint bronzé, les cernes colmatés et la pense bien remplie de poutine de «cabane à patates» J’espère que vous aussi vous avez eu l’occasion de vous reposer et passer du temps avec ceux que vous aimez. Même si parfois il est difficile de faire les deux en même temps.

De mon côté, j’ai eu la chance que dis-je , le privilège, d’aller m’exiler dans le bois l’espace de quelques jours. Quelque part dans un chalet de la Côte-Nord, sur le bord du fleuve St-Laurent. Là où le réseau cellulaire est parfois présent parfois inexistant, tout dépendant du vent.

Ce n’était quand même pas une cabane perdue dans le fin fond des bois sans électricité, où il faut pomper de l’eau a même la nappe phréatique... Non non, nous avions quand même droit à plusieurs commodités. Mais pour une famille qui reste à Longueuil, à 15 minutes du centre-ville de Montréal, ne pas entendre de voiture ou de voisins qui crient est déjà une expérience en soi.

Après 48 heures à vivre dans ce chalet, je sentais remonter en moi mes racines d’hommes préhistoriques. Pas parce que j’allais chasser moi-même le souper ou parce que je faisais des dessins sur les murs pour raconter ma journée, mais plus parce que je retrouvais en moi ce bonheur que m’offrait la nature. L’arôme des arbres, le bruit du large, la vibration et les émanations de gazoline du 4 roues étaient comme une compresse d’éther qui calmait mes peurs et mes tourments du quotidien.

Je vous le dis tout de suite ce n’est pas une chronique où je vous annonce que j’ai décidé d’aller vivre comme un ours dans les bois. Manger l’été pour dormir tout l’hiver (quoique dit comme ça, ça semble être un plan de vie formidable). Non en fait j’ai plus envie de vous faire part de ma fascination envers la nature. Comme si un pouvoir apaisant et vivifiant émanait de se calme.

Il n’a fallu que quelques heures a ces épinettes et se vent du large pour me faire sentir calme et en paix. Ma valise n’était même pas défaite que j’avais envie de m’acheter un lot de terre et un petit vtt pour m’y balader. J’ai compris alors pourquoi les gens qui vivent dans ce genre d’endroit n’éprouvent pas l’envie de venir en ville. Pourquoi vouloir s’entourer de distraction et de bruit quand un couchée de soleil et une douce brise suffit amplement.

J’ai profité de mes quelques heures d’oisiveté j’ai refait ma valise et je suis revenu chez moi. Je me suis alors souvenu du plaisir que j’ai à arpenter la ville. De pouvoir déguster un café à un coin de rue et allez voir un film à l’autre. J’aurai toujours besoin de la proximité et de l’effervessance des grands centres. Par contre, je sais maintenant que quelques fois par année je dois retourner à la base. Le temps de m’ennuyer de la ville, de faire le plein de vide et de me prendre pour un bûcheron sur mon quatre roues.