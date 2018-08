Jacob deGrom et les Mets s’amusent

Le partant Jacob deGrom a blanchi l’adversaire pendant six manches, réussissant 10 retraits sur des prises, et les Mets de New York ont écrasé les Reds de Cincinnati au compte de 10-0, mercredi, au Citi Field.

DeGrom (6-7) a alloué quatre coups sûrs et un but sur balles. Il a abaissé sa moyenne de points mérités de la saison à 1,77.

Le voltigeur Brandon Nimmo a récolté trois coups sûrs et produit autant de points, en plus de croiser le marbre trois fois. Austin Jackson a également poussé trois coureurs à la plaque pour les favoris locaux, qui affichent un dossier de 47-65 en 2018. Michael Conforto a marqué à trois occasions et a frappé un double.

Chez les perdants, Robert Stephenson (0-1) n’a pas fait long feu. Il a donné trois points, autant de coups sûrs et cinq passes gratuites en quatre manches. Aucun porte-couleurs des Reds n’a frappé un coup sûr pour plus d’un but.