Les lecteurs connaissent ma passion pour notre amie de l’été, la belle tomate.

Elle est sur les marchés, enfin prête à passer à table. Et elle va nous ravir encore plusieurs semaines. N’hésitez pas à en acheter un peu trop, vous pourrez les rôtir, les farcir, les ajouter aux pâtes, en faire des salades ou un simple sandwich.

J’aime bien en avoir toujours sous la main pour agrémenter tous les repas.

Mais ce qui me plaît particulièrement, c’est de la mettre en pâte, la tomate.

La texture légère et craquante de pâte feuilletée apporte une autre dimension et peut aller très loin avec les tomates. C’est pourquoi je vous donne deux recettes de tomates en pâte. La première, comme un trottoir à la tomate, avec une fine couche de moutarde et de fromage sous une couche de fines tranches de tomate, peut être servie en entrée ou en plat avec une petite salade. La seconde, c’est une Tatin. Oui, la Tatin traditionnelle est faite avec des pommes. Et bien, pommes de l’air ou pommes de champs, tout peut devenir une tarte. Avec un peu de pesto, le bonheur est dans l’assiette.

La tomate nous surprendra toujours par sa polyvalence.

Trottoir feuilleté aux tomates

Photo courtoisie

À servir chaud, tiède ou même froid en piquenique, ce trottoir est léger et agréable à partager.

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 40 minutes

Ingrédients

1 feuille de pâte feuilletée

1 c. à s. de moutarde de Dijon

110 g (4 oz) de cheddar râpé

1 c. à s de ciboulette hachée

1 c. à s. d’estragon haché

4 grosses tomates tranchées

60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive extra-vierge

Sel et poivre

Méthode

1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Couvrir une plaque de papier sulfurisé.

2. Étaler la pâte sur la plaque. Badigeonner de moutarde. Saupoudrer de fromage râpé, de ciboulette et d’estragon. Ajouter les tomates en les faisant se chevaucher un peu. Saler et poivrer. Arroser d’un peu d’huile d’olive.

3. Rouler les bords de la pâte pour faire un petit rebord.

4. Cuire au four environ 40 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.

5. Retirer du four. Arroser du reste de l’huile. Laisser reposer 10 minutes avant de servir.

Tatin aux tomates et au pesto

Photo courtoisie

Une façon élégante de servir nos belles tomates.

Portions : 6

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 10 minutes

Réfrigération : une nuit

Ingrédients

2 c. a s. d’huile d’olive extra-vierge

8 tomates moyennes en moitiés

2 c. à s. de sucre

2 c. à s. de vinaigre de tomate (ou balsamique)

4 c. à s. de parmesan râpé

125 ml (½ tasse) de pesto préparé

1 feuille de pâte feuilletée

Quelques feuilles de basilic

Sel et poivre

Méthode

1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

2. Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile. Placer les tomates, côté coupé vers le haut. Saler et poivrer. Cuire à feu vif 4 minutes.

3. Retirer du feu. Saler et poivrer. Saupoudrer de sucre. Arroser de vinaigre. Parsemer de parmesan.

4. Déposer 1 petite cuillerée de pesto sur chaque tomate. Déposer la pâte feuilletée sur les tomates, en entrant la pâte tout autour des bords du poêlon. Piquer la pâte avec une fourchette.

5. Cuire au four 25 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée.

6. Retirer du four. Laisser refroidir 5 minutes. Poser une grande assiette sur la tarte. Retourner rapidement la tarte sur l’assiette.

7. Garnir de feuilles de basilic et servir.