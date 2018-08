Je sors je reste 8 août 2018

Coup de cœur

ALBUM: Ye de Kanye West

Courtoisie

Les fans du rappeur Kanye West ne seront pas déçus avec ce huitième album teinté de sujets poignants. L’artiste, tel qu’on le connaît, présente avec ferveur des titres brûlant d’actualité comme Yikes, qui fait référence au mouvement #Metoo, ou encore Ye et About Killing You qui évoquent la dépression et le suicide. Plusieurs invités de renom ont collaboré à ce nouveau disque comme John Legend et Nicki Minaj. Des compositions de l’œuvre sont mélodiques avec plusieurs chœurs ce qui détonnent de ses albums précédents.

*Sortie le 20 juillet

Je sors

ART

Imaginarium – POESIS 3

Courtoisie

L’artiste François Grisé présente son projet artistique Imaginarium, en collaboration avec la firme d’architecture et de design AEdifica. Le public est convié à une expérience immersive lors d’une rencontre sur une balançoire avec François Grisé, ponctuée de 13 questions sur le fait d’exister et de vieillir.

*Ce matin dès 10h jusqu’à 21h sur la Promenade des artistes au Quartier des spectacles, coin De Maisonneuve et Jeanne-Mance

CONCERT

Shakira

AFP

C’est ce soir que la vedette internationale Shakira s’arrêtera dans la métropole dans le cadre de sa nouvelle tournée mondiale El Dorado. La chanteuse d’origine colombienne vous promet de nombreux succès de son répertoire populaire comme Waka Waka ou encore Hips Don’t Lie.

*Ce soir à 19h30 au Centre Bell, 1909 Avenue des Canadiens-de-Montréal

ÉVÉNEMENT

Finale des Étoiles Loto-Québec – Rien que pour vos yeux

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Pour une dernière fois cet été, l’International des Feux Loto-Québec vous en mettra plein les yeux, dans un spectacle qui nous fait revivre les aventures de l’espion James Bond, par les différents thèmes musicaux. La production pyromusicale originale succèdera les bandes sonores populaires de Tina Turner à Adele.

*Ce soir à 22h au La Ronde, 22 Chemin MacDonald

MUSIQUE

Pierre Kwenders

SÉBASTIEN ST-JEAN/AGENCE QMI

Le musicien-compositeur-interprète Pierre Kwenders s’inspire de ses origines africaines pour nous livrer une performance colorée et touchante. Ses compositions nous plongent aussi dans l’univers du hip hop des années 90 de la Côte Ouest. Entre l’Afrique et l’Amérique, Pierre Kwenders réunit les deux continents avec sa musique.

*Ce soir à 19h au parc Kent, 3220 Avenue Appleton

MUSIQUE

Soleil et musique

Courtoisie

La série de concerts gratuits musicaux Soleil et musique débute ce soir, pour une deuxième année, à la suite de son succès de l’an dernier. La programmation présente plusieurs spectacles en plein air, devant les plus beaux couchers de soleil en ville. Aujourd’hui, le duo de guitares jazz prendra place, pour le grand bonheur des mélomanes.

*Ce soir à 19h à L’Oratoire Saint-Joseph, 3800 Chemin Queen-Mary

Je reste

LIVRE

Une fille comme elle

Courtoisie

Le dernier roman de Marc Levy nous transporte à New York, plus précisément dans un immeuble de Greenwich Village, sur la Cinquième Avenue. Des personnages colorés s’y côtoient comme Deepak le liftier, la veuve joyeuse ou encore un comptable maniaque. Le quotidien des habitants est ébranlé lorsque Deepak tombe dans l’escalier et que son neveu mystérieux, Sanji, débarque à la Grosse Pomme.

*Sorti en librairie le 22 mai

FILM

La Bolduc

Courtoisie

Le drame biographique La Bolduc est enfin disponible sur DVD. L’actrice Debbie Lynch-White se glisse dans le personnage de la grande chanteuse québécoise, Mary Travers. À travers les enjeux sociaux du Québec des années 20, on y découvre une jeune femme courageuse qui devient une vedette et un symbole des premiers pas du féminisme, malgré elle.

*Sorti en DVD hier

TÉLÉ

Des routes et nous au Québec

Photo PIerre-Paul Poulin

Pour vous faire voyager en direct de votre salon, rendez-vous sur les ondes d’Évasion où l’animateur Pascal Morrissette vous fait découvrir la magnifique région de Charlevoix. On y explore l’histoire des pâtes croches de la Boulangerie Bouchard, tout en s’imprégnant de l’ambiance festive de La Maison du Bootlegger.

*Ce soir à 18h30 sur les ondes d’Évasion